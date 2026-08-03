Украинские фермеры забили тревогу из-за простоя портов Большой Одессы

Массовые банкротства фермеров могут начаться на Украине, если простой портов Большой Одессы продолжится, пишет «Страна». По данным издания, из-за сбоев в логистике закупочные цены на зерно упали настолько, что многие аграрии продают урожай себе в убыток и накапливают долги.

Как говорится в публикации, альтернативные маршруты через дунайские порты, румынскую Констанцу, а также автомобильные и железнодорожные перевозки через страны ЕС не способны заменить объемы экспорта через Одессу, Южный и Черноморск. Кроме того, ряд государств Евросоюза не пропускает украинское зерно даже транзитом, а румынские порты вскоре будут загружены собственным урожаем.

Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль подтвердил, что расходы на экспорт зерна выросли в полтора — два с половиной раза. По его словам, ситуацию также осложняют подорожание дизельного топлива и повышение на 30% тарифов на железнодорожные грузоперевозки. С 22 июля порты Одесса, Черноморск и Южный не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна.

Ранее сообщалось, что объем задолженности по оплате коммунальных услуг на Украине продолжает расти. За первые шесть месяцев 2026 года в единый реестр должников внесли более 108 тыс. новых исполнительных производств. К началу июля 2026 года в реестре числилось свыше 829,7 тыс. долгов.