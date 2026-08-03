Украину захлестнула волна из должников по коммуналке

На Украине резко увеличилось число задолженностей по оплате коммунальных услуг, сообщает «Опендатабот». По информации ресурса, за 6 месяцев 2026 года в Единый реестр должников внесли более 108 тыс. новых исполнительных производств.
Отмечается, что всего в реестре числятся более 829,7 тыс. долгов на начало июля 2026 года. В ноябре 2025 года этот показатель составлял 794,6 тыс. Больше всего должников — выходцы из Харьковской области. Чаще всего украинцы не платят за отопление.
Ранее сообщалось, что топливный кризис на Украине стал приобретать катастрофические масштабы. По информации источников, уже в ближайшее время стоимость бензина в стране может вырасти до 100 гривен (около 180 рублей) за литр, а сотрудники ТЦК начали брать взятки талонами на дизель.
До этого замминистра образования страны Николай Трофименко заявил, что число заявлений от абитуриентов на поступление в университеты Украины на фоне мобилизации стало рекордным за последние пять лет. Всего зарегистрировано 1 189 960 заявлений от 242 666 поступающих, что на 28% (260 288) больше, чем в 2025 году.