Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:18

Украину захлестнула волна из должников по коммуналке

Число долгов по коммунальным платежам на Украине выросло на 108 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Украине резко увеличилось число задолженностей по оплате коммунальных услуг, сообщает «Опендатабот». По информации ресурса, за 6 месяцев 2026 года в Единый реестр должников внесли более 108 тыс. новых исполнительных производств.

Отмечается, что всего в реестре числятся более 829,7 тыс. долгов на начало июля 2026 года. В ноябре 2025 года этот показатель составлял 794,6 тыс. Больше всего должников — выходцы из Харьковской области. Чаще всего украинцы не платят за отопление.

Ранее сообщалось, что топливный кризис на Украине стал приобретать катастрофические масштабы. По информации источников, уже в ближайшее время стоимость бензина в стране может вырасти до 100 гривен (около 180 рублей) за литр, а сотрудники ТЦК начали брать взятки талонами на дизель.

До этого замминистра образования страны Николай Трофименко заявил, что число заявлений от абитуриентов на поступление в университеты Украины на фоне мобилизации стало рекордным за последние пять лет. Всего зарегистрировано 1 189 960 заявлений от 242 666 поступающих, что на 28% (260 288) больше, чем в 2025 году.

Европа
Украина
долги
коммунальные услуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранного участника предотвращенного в Ставрополье теракта арестовали
Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе
Терапевт назвала неочевидные признаки анемии
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ
Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне
В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате
Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки
Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик
В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Власти приняли экстренные меры после гибели людей при атаке на Геленджик
Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО
Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ
Черноморский флот «скормил рыбам» безэкипажный катер ВСУ
Украину захлестнула волна из должников по коммуналке
Крокодилы «пересели» на сапы и гидроскутеры
ВСУ были с треском выбиты еще из двух населенных пунктов
Стала известна самая востребованная группа крови в Тульской области
Экс-пресс-секретарь Зеленского осудила «охоту на людей» в Одессе
Терапевт назвала неожиданную опасность кондиционеров
Скончалась актриса из фильма «Сашенька» и сериала «Шериф»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.