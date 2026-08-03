Украину захлестнула волна из должников по коммуналке Число долгов по коммунальным платежам на Украине выросло на 108 тыс.

На Украине резко увеличилось число задолженностей по оплате коммунальных услуг, сообщает «Опендатабот». По информации ресурса, за 6 месяцев 2026 года в Единый реестр должников внесли более 108 тыс. новых исполнительных производств.

Отмечается, что всего в реестре числятся более 829,7 тыс. долгов на начало июля 2026 года. В ноябре 2025 года этот показатель составлял 794,6 тыс. Больше всего должников — выходцы из Харьковской области. Чаще всего украинцы не платят за отопление.

Ранее сообщалось, что топливный кризис на Украине стал приобретать катастрофические масштабы. По информации источников, уже в ближайшее время стоимость бензина в стране может вырасти до 100 гривен (около 180 рублей) за литр, а сотрудники ТЦК начали брать взятки талонами на дизель.

До этого замминистра образования страны Николай Трофименко заявил, что число заявлений от абитуриентов на поступление в университеты Украины на фоне мобилизации стало рекордным за последние пять лет. Всего зарегистрировано 1 189 960 заявлений от 242 666 поступающих, что на 28% (260 288) больше, чем в 2025 году.