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29 июля 2026 в 08:53

В России хотят создать белый список честных юристов одного профиля

В России предложили создать реестр честных специалистов по банкротству граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ассоциация «Право должника» предложила создать открытый реестр специалистов по банкротству граждан и разработать единые стандарты профессиональной этики. Соответствующее письмо направлено в Госдуму, ФАС, Минюст и Генпрокуратуру, , сообщают «Известия». Инициатива призвана отделить добросовестных юристов от недобросовестных посредников, так называемых раздолжнителей.

Институт независимой юридической помощи при банкротстве граждан представляется обществу как теневое явление под собирательным ярлыком «раздолжнители». <…> При этом более 90% публикаций [о деятельности «раздолжнителей»] в социальных медиа имеют негативную тональность, — говорится в обращении.

Председатель ассоциации Александр Кушнарев признал, что случаи мошенничества есть, но для борьбы с ними достаточно механизмов защиты прав потребителей и уголовного законодательства — отождествлять мошенников с законопослушными юристами недопустимо. В ФАС подтвердили получение обращения и пообещали рассмотреть его в установленном порядке.

Ранее жительница Костромской области заявила, что ее ребенок смыл в унитаз 4,5 млн рублей, однако суд усомнился в этой версии. Женщина пыталась списать долги по кредитам через процедуру банкротства.

Россия
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банкротство
долги
кредиты
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