Ситуация в аэропортах России сегодня, 29 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 29 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 29 июля, изменение расписания

В Шереметьево с опозданием отправятся самолеты во Владикавказ, Казань, Санкт-Петербург, Махачкалу, Калининград, Ставрополь. Отменен рейс в Санкт-Петербург (10:00).

Помимо этого, позже прибудут рейсы из Красноярска (прилет в 10:24 вместо 07:10), из Махачкалы (прилет в 10:15 вместо 07:15), из Новосибирска (прилет в 11:10 вместо 08:35), из Омска (прилет в 08:57 вместо 08:40), из Кемерово (прилет в 09:23 вместо 08:50), из Еревана (прилет в 09:27 вместо 08:55), из Горно-Алтайска (прилет в 09:30 вместо 09:10).

Во Внуково изменено время вылета в Хургаду: самолет отправился в 08:10 вместо 07:30. Отменены вылеты в Махачкалу (09:10), Ереван (10:45).

В Домодедово рейс в Екатеринбург вылетит в 10:55 вместо 10:00. Самолет в Калининград отправится в 13:35 вместо 11:30. Рейс в Ереван — в 23:00 вместо 20:10. Отменен рейс в Ташкент (13:40). С опозданием прибудут самолеты из Иркутска (прилет в 09:01 вместо 08:40), из Екатеринбурга (прилет в 09:35 вместо 08:45), из Еревана (прилет в 11:30 вместо 09:00).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 29 июля, изменение расписания

В Пулково самолет в Казань вылетит в 10:10 вместо 06:10. Рейс в Махачкалу отправится в 09:25 вместо 07:15. С опозданием отправятся самолеты в Архангельск (вылет в 08:00 вместо 07:30), в Нижнекамск (вылет в 08:05 вместо 07:45), в Мурманск (вылет в 12:35 вместо 10:00). На прилет опоздают рейсы из Уфы (в 08:58 вместо 06:15), из Кемерово (в 09:23 вместо 08:35), из Махачкалы (в 09:59 вместо 08:35), из Омска (в 10:24 вместо 09:45), из Томска (в 10:40 вместо 10:05), из Казани (в 15:30 вместо 11:30), из Архангельска (в 12:15 вместо 11:45).

Ситуация в аэропорту Сочи 29 июля, изменение расписания

В аэропорту Сочи самолет в Сыктывкар отправится в 10:45 вместо 09:40. С опозданием вылетят самолеты в Тюмень (в 10:50 вместо 10:15), в Нижний Новгород (в 13:20 вместо 10:20), в Казань (в 17:00 вместо 10:25), в Самару (в 15:50 вместо 10:45), в Санкт-Петербург (в 13:30 вместо 11:30), в Челябинск (в 14:30 вместо 11:40).

Кроме того, позже прибудут рейсы из Тюмени (прилет в 15:50 вместо 07:50), из Оренбурга (прилет в 09:42 вместо 08:00), из Казани (прилет в 11:20 вместо 10:40), из Челябинска (прилет в 12:30 вместо 10:40). Отменен рейс из Омска (10:35).

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