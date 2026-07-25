Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе

Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе

В Москве в августе экстремальной жары не ожидается. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последний месяц лета, сколько будет градусов?

Какая погода будет в Москве в августе

Начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев сообщил РИА Новости, что в августе в Москве будет умеренно теплая и ровная погода. По его словам, экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. Температура будет примерно на один градус выше климатической нормы.

По предварительным данным метеорологических сервисов, первые две недели августа в российской столице будут теплыми: дневные температуры ожидаются в районе +22–25 градусов. В отдельные периоды возможны и жаркие дни, когда воздух может прогреваться до +27 градусов. В это время погода будет преимущественно солнечной и сухой.

Во второй половине месяца синоптики прогнозируют резкое и заметное похолодание. Дневные температуры могут снизиться до +16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. Погода станет более облачной и прохладной.

Кроме того, август в Москве ожидается довольно влажным. Климатическая норма для августа составляет 11 дней с дождями. По данным метеорологических моделей, общее число дней с осадками в последний летний месяц удержится в рамках многолетней нормы. Общее количество выпавшей влаги может достигнуть 73–88 миллиметров.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в сентябре

По предварительным прогнозам синоптиков, первая декада сентября начнется в Москве с тепла: с 1 по 3 сентября дневные температуры составят от +22 до +24 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться на уровне +13–15 градусов.

С 4 по 6 сентября температура немного снизится: днем воздух прогреется до +18–23 градусов, а ночи станут прохладнее — до +7–12 градусов. Атмосферное давление в эти дни начнет расти и достигнет 748–753 мм ртутного столба. Прогнозируются также кратковременные дожди.

С 7 по 10 сентября дневные температуры в российской столице продолжат умеренное снижение до +15–18 градусов, а по ночам похолодает до +7 градусов. Небо будет затянуто переменной облачностью, но сильных осадков не ожидается.

В середине сентября погода ненадолго порадует москвичей классическим бабьим летом. В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, установится ясная погода с комфортной дневной температурой +18 градусов, ночью — +7 градусов.

После этого активизируются дожди: пик осадков придется на период с 12 по 15 сентября. Вслед за дождями с 16 по 20 сентября начнется похолодание, и дневная температура опустится до +16 градусов.

Завершающая декада сентября ознаменуется окончательным наступлением осени. В воскресенье, 20 сентября, дневная температура составит около +16 градусов, но уже к 21 сентября она опустится до +14 градусов днем и +9 градусов ночью.

С 22 по 24 сентября Москву накроет серия дождей. Ветер в эти дни может усиливаться до штормовых порывов (до 15 м/с), а дневная температура будет колебаться от +13 до +17 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее резкое похолодание наступит после 28 сентября: в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Синоптики также не исключают, что в последние дни месяца, с 29 по 30 сентября, в городе возможны первые осенние заморозки с переходом температуры через нулевую отметку.

К концу месяца дневная температура не превысит +11 градусов, а ночи станут холодными — до +7 градусов. Вторая половина сентября принесет больше пасмурных дней.

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