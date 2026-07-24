Скандал с дочерью, новый роман, военные фильмы: как живет Юлия Пересильд

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд оказалась в центре скандала, после того как ее дочь Анну заподозрили в блате при поступлении в театральное училище. Что об этом известно, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Пересильд

Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове, окончила ГИТИС. Актриса дебютировала на экране в 2003 году в сериале «Участок». Наибольшую известность ей принесли роли Софьи в драме «Край», Людмилы Павличенко в ленте «Битва за Севастополь» и Евгении Беляевой в фильме «Вызов».

Также Пересильд снималась в лентах «Мосгаз», «Золотая Орда», «Зулейха открывает глаза», «Угрюм-река», «Петровы в гриппе», «Бременские музыканты», «Екатерина Великая» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 90 ролей.

Что Пересильд говорила о романе с Учителем

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей — дочерей Анну и Марию — от народного артиста России Алексея Учителя. Актриса несколько лет состояла с ним в отношениях, несмотря на то что он с 1981 года женат на продюсере Кире Саксаганской.

Режиссер Александр Учитель и актриса Юлия Пересильд с детьми, 2017 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«У меня много комплексов по этому поводу. Но это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — признавалась она.

Что известно о новом романе Пересильд

В апреле 2025 года Юлия Пересильд сообщила о расставании с коллегой по фильму «Вызов», актером Михаилом Тройником. Они состояли в отношениях с 2022 года и, как заявила артистка, расстались «без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи».

В октябре 2025 года Пересильд призналась, что состоит в новых отношениях, однако раскрывать имя возлюбленного не стала.

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной», — сказала она.

Что известно о скандале с дочерью Пересильд

В июле стало известно, что дочь Юлии Пересильд Анна поступила в Московскую школу кино на курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что Анна Пересильд попала в учебное заведение по блату. В ответ Мороз заявила, что начинающая актриса проходила все этапы отбора наравне с остальными абитуриентами и показала один из лучших результатов, но не смогла быть на конкурсе из-за съемочной смены в экспедиции.

Юлия Пересильд также встала на защиту дочери.

Анна Пересильд Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов! Блат, связи, не знаю, что еще, таинственные покровители. Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша», — обратилась она к недоброжелателям.

Чем сейчас занимается Пересильд

Юлия Пересильд в 41 год продолжает заниматься творческой деятельностью. В ноябре с ней ожидается премьера ленты «Космическая собака Лида». Также актриса снимается в лентах «Рождение империи», «Фурия», «Наследники» и других.

По словам Пересильд, она особенно любит сниматься в военных фильмах, поскольку ее всегда волновала тема Великой Отечественной войны.

«Вы знаете, что я много снималась в фильмах о Великой Отечественной войне. И я очень люблю это время. Что значит люблю? Люблю как актриса, потому что мне как артисту невероятно сложно и интересно погружаться в этот материал», — рассказала она.

Пересильд развивает и музыкальную карьеру. Она является основателем арт-поп-рок-группы «Мандрога».

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