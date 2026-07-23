Заработок, новый роман, злость на Тутберидзе: как живет Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запустила собственное реалити-шоу и готовится к открытию школы фигурного катания. Что известно о ее карьере, личной жизни и заработках?

Чем известна Загитова

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в семье тренера хоккейного клуба «Ижсталь» Ильназа Загитова. С ранних лет начала заниматься фигурным катанием, в 2015 году переехала в Москву и тренировалась под руководством заслуженных тренеров РФ Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

В течение пяти лет Загитова приезжала домой только на Новый год и весной в отпуск на две недели. Фигуристка признавалась, что в тот период злилась на Тутберидзе за то, что она была ограничена в общении с родителями.

«Мне в Москве сильно не хватало заботы, тепла, которыми вы меня окружали. Страшно радовалась, когда мама приезжала и привозила мармеладки из моего любимого магазина в Ижевске. <…> Сейчас говорю об этом спокойно, но тогда, в том нежном возрасте как же я злилась на тренера за то, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде», — делилась она в совместном интервью с отцом.

Загитова стала первой в истории российской фигуристкой-одиночницей, взявшей Большой шлем в фигурном катании: она выиграла Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при.

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о новом романе Загитовой

Алина Загитова не раскрывает подробности своей личной жизни. В 2024 году появились слухи о романе спортсменки с рэпером Егором Кридом, однако она опровергла их.

В январе фигуристка опубликовала фотографии в соцсетях, на которых видно кольцо на безымянном пальце. Загитова не раскрыла, является ли оно помолвочным. В мае она также поделилась снимками из Диснейленда. На фото она сидит на плечах у молодого человека, который повернут к камере спиной.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — подписала снимок Загитова, не став раскрывать имя возлюбленного.

Что известно о конфликте Загитовой и Медведевой

Загитова и Медведева тренировались в группе Этери Тутберидзе. После участия в Олимпийских играх в 2018 году, где Загитова взяла золото, а Медведева — серебро, спортсменки перестали дружить.

По информации СМИ, после окончания Игр Медведева поругалась с Тутберидзе. Она якобы была недовольна тем, что тренер не удержала соперницу еще на год в юниорах. Конфликт между фигуристками был разрешен в 2025 году, после того как Загитова решила пригласить Медведеву в свой рок-мюзикл «Ассоль».

«Мы как будто бы с Алиной привыкли, что мы где-то рядом постоянно, и если поначалу это где-то кого-то раздражало, то ее, то меня, то сейчас это уже никого абсолютно не бесит», — заявила Медведева в шоу «50 вопросов».

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Загитова

Алина Загитова приостановила карьеру в 2019 году. С тех пор она работает ведущей, а также принимает участие в турнирах и ледовых шоу. По данным СМИ, в прошлом году фигуристка заработала 16 млн рублей на продажах билетов на свое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

В 2026 году Загитова завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В июле она запустила реалити-шоу «Формула льда», где делится опытом с юными спортсменами.

Также Загитова анонсировала открытие своей школы фигурного катания в Казани, которое состоится 31 августа.

«Сегодня я чувствую большое желание вернуть все то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов. Моя мечта — создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить мое имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России», — делилась она.

Кроме того, Загитова не отказалась от идеи стать певицей, несмотря на критику в соцсетях. По ее словам, она записала три песни и ждет удачного момента, чтобы презентовать их.

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