«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Фанаты спортсменки в комментариях заподозрили, что она выходит замуж. Одна из подписчиц задалась вопросом, не разыгрывают ли их.

Какой большой бриллиант, сколько же карат? — написала другая фанатка.

Ранее Загитова рассказала, что ей подарили на Новый год японский клинок. Спортсменка подчеркнула, что оружие представляет собой произведение искусства. Он изготовлен по традициям старинных мастеров периода суэ-кото, который относится к XVI веку.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев позже назвал досадной оговоркой слова Загитовой что японскому клинку примерно полвека. Он посоветовал больше читать, чтобы избегать подобных ошибок.

До этого Загитова выступила на льду на плавучей атомной теплоэлектростанции. ТЭС «Академик Ломоносов» находится на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке. Это выступление стало первым в истории, когда фигурист катается в подобном месте. Представитель Книги рекордов России зафиксировал ее достижение на палубе. Спортсменка отметила, что отсутствие сложных прыжков позволило ей ощутить лед по-новому и слиться с ним воедино.