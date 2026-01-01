«Спасибо Деду Морозу»: Загитова показала подаренное холодное оружие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в качестве подарка на Новый год японский клинок. Спортсменка в своем Telegram-канале написала, что оружие представляет собой произведение искусства. Он изготовлен по традициям старинных мастеров периода суэ-кото, который относится к XVI веку.

Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, — подчеркнула фигуристка.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова приобрела себе необычный новогодний подарок — двух лошадей. Она сообщила, что животных зовут Монте-Карло и Олимп. Судя по ее публикациям, новогодние праздники Самойлова провела в кругу близких. Ее муж, рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн), был не с ней. После праздничного ужина и зимних развлечений она с детьми устроила просмотр фильмов.

До этого иеромонах Феодорит (Сеньчуков) высказал мнение по поводу символов восточного календаря. Он заявил, что дарить фигурки, такие, как лошадь, верующим христианам бессмысленно. По его словам, от таких подарков следует воздержаться, если им придается какой-либо духовный смысл. Священнослужитель уточнил, что если относиться к ним просто как к сувенирам, то запрета нет.