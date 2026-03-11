Названы основные уловки маркетплейсов для увеличения спроса покупателей

Продавцы на маркетплейсах пытаются заработать на покупателях, накануне праздников, сообщила NEWS.ru эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева. По ее словам, они накручивает цены на товары, которые обычно пользуются спросом в эти даты.

Есть несколько видов неспортивного, скажем так, поведения со стороны продавцов на маркетплейсах. Первое — так называемое «динамическое ценообразование», накрутка цен в праздничные, предпраздничные периоды – к Новому Году, гендерным праздникам. В моменты высокого спроса цена, несмотря на красивые слова про «ценопад», может «взлетать» на 20%, 30% или на 40%, — сообщила она.

Эксперт рекомендует мониторить желаемый товар за пару недель (или хотя бы за несколько дней) до покупки — особенно если он дорогостоящий. Также стоит сравнить цены на желаемый товар в нескольких интернет-магазинах. Не исключено, что получится найти дешевле.

Вторая уловка онлайн-продавцов — несоответствие картинки и реальности. Они стремятся в максимально выгодном свете представить свой товар. Чтобы избежать разочарования, Андреева советует съездить в шоурум и вживую убедиться, что товар соответствует описанию.

Третья уловка — фальшивые хвалебные отзывы. Эксперт советует обращать внимание на взвешенные комментарии, желательно с фотографиями. Как правило, при заказах массовых хвалебных отзывов они пишутся по шаблону, и не содержат фотографий. Поэтому лучше доверять сдержанным оценкам, особенно обращать внимание на нюансы, разглядывать прикладываемые пользователями фотографии.

Еще один способ защитить себя от покупки некачественного товара — заходить на сайты, где могут быть выложены разборы интересующих товаров. Изучить и проанализировать увиденное.

