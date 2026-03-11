Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:36

Названы основные уловки маркетплейсов для увеличения спроса покупателей

Маркетолог Андреева: маркетплейсы взвинчивают цены перед праздниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продавцы на маркетплейсах пытаются заработать на покупателях, накануне праздников, сообщила NEWS.ru эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева. По ее словам, они накручивает цены на товары, которые обычно пользуются спросом в эти даты.

Есть несколько видов неспортивного, скажем так, поведения со стороны продавцов на маркетплейсах. Первое — так называемое «динамическое ценообразование», накрутка цен в праздничные, предпраздничные периоды – к Новому Году, гендерным праздникам. В моменты высокого спроса цена, несмотря на красивые слова про «ценопад», может «взлетать» на 20%, 30% или на 40%, — сообщила она.

Эксперт рекомендует мониторить желаемый товар за пару недель (или хотя бы за несколько дней) до покупки — особенно если он дорогостоящий. Также стоит сравнить цены на желаемый товар в нескольких интернет-магазинах. Не исключено, что получится найти дешевле.

Вторая уловка онлайн-продавцов — несоответствие картинки и реальности. Они стремятся в максимально выгодном свете представить свой товар. Чтобы избежать разочарования, Андреева советует съездить в шоурум и вживую убедиться, что товар соответствует описанию.

Третья уловка — фальшивые хвалебные отзывы. Эксперт советует обращать внимание на взвешенные комментарии, желательно с фотографиями. Как правило, при заказах массовых хвалебных отзывов они пишутся по шаблону, и не содержат фотографий. Поэтому лучше доверять сдержанным оценкам, особенно обращать внимание на нюансы, разглядывать прикладываемые пользователями фотографии.

Еще один способ защитить себя от покупки некачественного товара — заходить на сайты, где могут быть выложены разборы интересующих товаров. Изучить и проанализировать увиденное.

Ранее сообщалось, что с 1 марта сервисы не могут списывать деньги с отвязанной карты, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Виталий Богомолов. В случае списания он посоветовал обратиться в службу поддержки сервиса. По словам адвоката, если служба поддержки не могла решить проблему, пользователь вправе обратиться в Роспотребнадзор. Он отметил, что, если эта мера не принесет результата, вопрос можно решить через суд.

маркетплейсы
маркетинг
потребители
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.