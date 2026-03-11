Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю

Лосят, спасенных в Нижегородской области в мае 2025 года, планируют выпустить на волю, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областной Минлесхоз. Животных, оставшихся без матерей, обнаружили в Варнавинском и Воскресенском округах. После отлова их передали в специальный центр Татьяны Пироговой, где им помогли окрепнуть и подготовиться к жизни в дикой природе.

Каждый день она окружает их заботой и вниманием. Тщательно следит за их здоровьем, обеспечивает правильным питанием и помогает адаптироваться к окружающему миру. Ее безграничное терпение и чуткость стали для лосят надежным укрытием в сложный период их жизни, — отметили в Минлесхозе.

Сообщается, что зимой у мальчика-оленя выросли маленькие рога, а девочка стала изящной и окрепшей. Постепенно животные готовятся к выходу в лес.

