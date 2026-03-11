Россиянина чудом успели спасти из полыхающего авто Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля под Нижним Новгородом

Очевидцы спасли мужчину из горящего автомобиля на трассе Неклюдово — Бор — Макарьево в Нижегородской области. На кадрах РЕН ТВ видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем, водитель жив и лежит на земле неподалеку.

По данным источника, водитель Nissan выехал на встречную полосу, потерял управление и столкнулся с Ford. От удара Nissan загорелся. 62-летнего водителя иномарки буквально в последний момент успели вытащить из салона проезжавшие мимо супруги. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем в Магнитогорске произошло смертельное ДТП по вине водителя без прав. Водитель BMW 525 на высокой скорости протаранил трактор «Беларус» с прицепом. Удар был такой силы, что один из находившихся в иномарке людей погиб мгновенно.

До этого пьяный мужчина без водительских прав насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке. При этом виновник аварии неоднократно нарушал ПДД. По факту случившегося началась проверка.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил инвалида-колясочника. После он бросил машину на трассе и скрылся.