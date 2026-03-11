Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на Брянск

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на Брянск Минздрав: девять пострадавших при атаке на Брянск доставлены в Москву

Девять человек, получивших ранения в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, успешно эвакуированы в ведущие медицинские центры Москвы для продолжения лечения, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Пациентов приняли НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также ряд столичных городских больниц, передает РИА Новости.

Дорогу они перенесли удовлетворительно, — отметил представитель ведомства.

В процессе транспортировки за состоянием раненых непрерывно следили специалисты службы медицины катастроф. По актуальным данным Минздрава России, на стационарном лечении в общей сложности остаются 29 пострадавших, включая одного ребенка. Состояние 11 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, уточнил Кузнецов, подчеркивая, что всем пациентам оказывается необходимая высокотехнологичная помощь.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ВСУ намеренно атаковали мирных жителей в Брянске. По ее словам, секретариат ООН должен обратить внимание на преступление Киева.