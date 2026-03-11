Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Раскрыты гонорары Галустяна после развода

KP.RU: гонорары Михаила Галустяна за корпоративы удвоились после развода

Михаил Галустян Михаил Галустян Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Карьера Михаила Галустяна получила неожиданный финансовый импульс после развода, а его востребованность на частных мероприятиях заметно выросла, рассказал KP.RU промоутер Сергей Лавров. По словам Лаврова, теперь гонорар актера и комика за один корпоратив начинается от 5 млн рублей.

Расценки звезды практически удвоились, что делает Михаила одним из самых высокооплачиваемых юмористов на российском рынке. Лавров, вспоминая многолетнее сотрудничество с Галустяном, подчеркивает, что артист всегда отличался требовательностью и особым вниманием к деталям.

Райдер Галустяна всегда был очень сложный: он лично учил администраторов, как надо красиво нарезать колбасу в его гримерке. Миша всегда был дорогим артистом, зрители его очень любят, — резюмировал промоутер.

Помимо финансовых аспектов, в профессиональной биографии Галустяна были и громкие конфликты, например, с Александром Реввой, когда Михаилу пришлось требовать удаления изображения партнера с афиш гастрольного тура. Несмотря на подобные инциденты, Лавров характеризует актера как человека с добрым сердцем.

Ранее Галустян появился на дне рождения своего коллеги по цеху Гарика Харламова с новой спутницей — ей стала девушка по имени Лилия. Пара попала на фото, когда девушка выходила из автомобиля с большим букетом розовых роз, а сам Галустян держал подарок, упакованный в красную коробку с бантом.

