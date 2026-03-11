Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:54

Путин призвал повышать престиж профессии преподавателя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Престиж профессии преподавателя в России необходимо повышать, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. В первую очередь, по его словам, речь идет о школьных учителях, передает пресс-служба Кремля.

Нам надо продолжать эту работу по повышению уровня престижности работы преподавателя, причем и в школах, и в средних и высших учебных заведениях, но в школах в первую очередь, — сказал президент.

Ранее Путин заявлял, что русский язык является общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владением им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.

