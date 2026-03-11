Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:44

Путин второй раз за месяц созвонился с президентом ОАЭ

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский президент Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что это уже вторая беседа глав государств с начала месяца. В прошлый раз они разговаривали по телефону 2 марта — спустя несколько дней после начала атаки США и Израиля на Иран и обострения ситуации в регионе.

Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран, — сказано в сообщении.

Путин вновь обратил внимание, что сторонам необходимо прекратить эскалировать конфликт и сесть за стол переговоров. Он также поблагодарил президента ОАЭ за помощь и поддержку в отношении россиян, которые находятся в Эмиратах.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал сообщения, согласно которым советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

Россия
ОАЭ
Владимир Путин
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.