Путин второй раз за месяц созвонился с президентом ОАЭ

Путин второй раз за месяц созвонился с президентом ОАЭ

Российский президент Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что это уже вторая беседа глав государств с начала месяца. В прошлый раз они разговаривали по телефону 2 марта — спустя несколько дней после начала атаки США и Израиля на Иран и обострения ситуации в регионе.

Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран, — сказано в сообщении.

Путин вновь обратил внимание, что сторонам необходимо прекратить эскалировать конфликт и сесть за стол переговоров. Он также поблагодарил президента ОАЭ за помощь и поддержку в отношении россиян, которые находятся в Эмиратах.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал сообщения, согласно которым советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.