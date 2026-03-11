Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:45

«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране

Купер: ВС США поразили свыше 5 тыс. целей в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные поразили более 5,5 тыс. целей в ходе операции «Эпическая ярость» Иране, заявил глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер. По его информации, в число ликвидированных во время операции объектов также вошли 60 кораблей. В их числе — четыре катера класса «Сулеймани».

На сегодняшний день мы поразили более 5,5 тысяч целей внутри Ирана, включая более 60 кораблей, — отметил Купер.

В Пентагоне добавили, что цель США — положить конец способности Ирана «проецировать свою силу» на Ближнем Востоке и создавать препятствия судоходству в Ормузском проливе.

До этого Министерство обороны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны. В первый же день операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

США
Иран
Пентагон
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в дюжине преступлений
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.