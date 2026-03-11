«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране

Американские военные поразили более 5,5 тыс. целей в ходе операции «Эпическая ярость» Иране, заявил глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер. По его информации, в число ликвидированных во время операции объектов также вошли 60 кораблей. В их числе — четыре катера класса «Сулеймани».

На сегодняшний день мы поразили более 5,5 тысяч целей внутри Ирана, включая более 60 кораблей, — отметил Купер.

В Пентагоне добавили, что цель США — положить конец способности Ирана «проецировать свою силу» на Ближнем Востоке и создавать препятствия судоходству в Ормузском проливе.

До этого Министерство обороны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны. В первый же день операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.