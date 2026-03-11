Немецкий лыжник ушел от журналистов после вопроса про Багиян

Спортсмен-ведущий немецкой лыжницы Линн Кацмайер Флориан Бауман отказался отвечать на вопрос журналистов о спортсменке из РФ Анастасии Багиян. Они уточнили у мужчины, почему он не стал фотографироваться с победившей россиянкой, передает немецкий спортивный портал Sportschau.
Без комментариев, — заявил Бауман.
На Паралимпийских играх российская лыжница, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным.
Ранее сообщалось, что на церемонии награждения спортивных соревнований Кацмайер и Бауманн проявили неуважение к российской чемпионке Анастасии Багиян. Во время исполнения российского гимна они отвернулись, не сняли шапки