Немецкий лыжник ушел от журналистов после вопроса про Багиян

Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро. Справа — ведущий спортсмен Сергей Синякин

Спортсмен-ведущий немецкой лыжницы Линн Кацмайер Флориан Бауман отказался отвечать на вопрос журналистов о спортсменке из РФ Анастасии Багиян. Они уточнили у мужчины, почему он не стал фотографироваться с победившей россиянкой, передает немецкий спортивный портал Sportschau.

Без комментариев, — заявил Бауман.

На Паралимпийских играх российская лыжница, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения спортивных соревнований Кацмайер и Бауманн проявили неуважение к российской чемпионке Анастасии Багиян. Во время исполнения российского гимна они отвернулись, не сняли шапки