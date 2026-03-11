Ресторан попал в громкий скандал из-за спорного фото с курьером Ресторан раскритиковали из-за фото доставщицы с ногами на сумке в Петербурге

В Санкт-Петербурге разразился скандал из-за снимка с курьером одного из городских ресторанов. В соцсети X опубликовали снимок, на котором сотрудник сидит на остановке, опустив ноги на термосумку.

Мнения в сети разделились. Часть пользователей Сети сочла, что курьер поступила неправильно. Другие заступились за женщину — якобы заказы клиентов никак не соприкасаются с внешней стороной термосумки.

Ранее бывший сотрудник пиццерии из Челябинска Михаил Савицкий, потерявший работу из-за помощи бездомной собаке по кличке Додобоня, рассказал, что руководство компании попыталось с ним договориться. По словам мужчины, речь шла о компенсации или обратном трудоустройстве.

До этого ГАИ потребовала взыскать с компании «Рободоставка» штраф в размере 300 тыс. рублей из-за работы робота-доставщика в центре Москвы. В ведомстве сочли действия устройств умышленным созданием помех дорожному движению и выписали штраф. Компания оспорила решение ГАИ в суде, и штраф отменили. Суд указал, что робот-доставщик не относится к транспортным средствам и не создавал угрозы безопасности дорожного движения.