В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке

В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке Миссия РФ в ООН заявила о хаосе на Ближнем Востоке из-за авантюры США и Израиля

Американо-израильская военная авантюра все глубже погружает Ближний Восток в хаос, заявила заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Именно американо-израильская военная авантюра все глубже погружает обширный регион в хаос, унося все большее число человеческих жизней и нанося непоправимый ущерб объектам гражданской инфраструктуры, — сказала Евстигнеева.

Ранее представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что цена нефти может взлететь до $200 (15,7 тыс. рублей) за баррель, если США и Израиль не остановят атаки на исламскую республику. В Тегеране подчеркнули, что искусственно сдерживать котировки не получится.

Прежде сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему. Уверенность чиновников укрепилась во вторник, когда цена на нефть опустилась до $80 (6,3 тыс. рублей) за баррель.