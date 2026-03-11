Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:44

В Иране пригрозили США нефтяным ударом

В Иране пригрозили, что нефть подскочит до $200 в случае новых ударов США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цена нефти может взлететь до $200 (15,7 тыс. рублей) за баррель, если США и Израиль не остановят атаки на Иран, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» в эфире телеканала Al Alam. В Тегеране подчеркнули, что искусственно сдерживать котировки не получится.

Вы не можете искусственно снижать цены на нефть и энергоносители, — обратился военный к руководству США.

9 марта майские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE превышали $119 (,3 тыс. рублей) за баррель, но уже на следующий день рухнули до $83 (6,5 тыс. рублей). Скачок цен спровоцировали ограничения судоходства в Ормузском проливе: Иран фактически заблокировал движение танкеров в ответ на военную операцию США и Израиля.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему. Уверенность чиновников укрепилась во вторник, когда цена на нефть опустилась до $80 (6,3 тыс. рублей) за баррель.

