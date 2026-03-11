Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:51

В США подсчитали, сколько недель продержатся на фоне скачка цен на нефть

Politico: США рассчитывают выдержать скачок цен на нефть в течение трех недель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему, сообщает Politico. Уверенность чиновников укрепилась во вторник, когда цена на нефть опустилась до $80 (6,3 тыс. рублей) за баррель по сравнению с $120 (9,4 тыс. рублей) в выходные.

В Белом доме считают, что у администрации есть временной запас до того, как ситуация нанесет долговременный политический ущерб. Однако скорость скачка цен в воскресенье застала Вашингтон врасплох. По данным издания, для смены курса властям необходимы «последовательные многонедельные данные» по ценам.

Как указало издание, среди мер по влиянию на рынок администрация рассматривает возможность снятия санкций с российской нефти.

Согласно прогнозам Rapidan Energy Group, для баланса глобальному рынку придется прибегнуть к резкому повышению цен, чтобы сбить спрос. Стратегический нефтяной резерв США не сможет полностью покрыть образовавшийся дефицит, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что Испания обладает достаточными запасами нефти, чтобы обеспечить свои потребности. В частноти, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), обновленным в феврале 2026 года, у страны их достаточно, чтобы продержаться без поставок черного золота 105 дней.

