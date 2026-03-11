Кадыров показал жесткое видео зачистки лесополосы под Харьковом от ВСУ Кадыров: ВС России ударами дронов уничтожили группу бойцов ВСУ под Харьковом

Российские военные с помощью ударных дронов уничтожили группу украинских бойцов, укрывшихся в лесополосе на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующие кадры в своем Telegram-канале. Он уточнил, что успешную операцию провели военнослужащие стрелкового батальона имени Шейха Мансура. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По словам Кадырова, в ходе воздушной разведки в одном из лесных массивов была обнаружена группа противника. После этого позиции ВСУ атаковали сначала с помощью беспилотников, оснащенных выстрелами ВОГ (осколочный гранатометный выстрел), после чего в дело вступили FPV-дроны.

В результате грамотных и слаженных действий операторов БПЛА живая сила противника была уничтожена, а участок полностью зачищен, — написал глава Чечни.

Глава Чечни высоко оценил действия военнослужащих. Он назвал проведенную работу отличной и профессиональной.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что украинский военный погиб при попытке перехватить атакующий FPV-дрон голыми руками. По его информации, инцидент произошел на подступах к Константиновке в ДНР, где российские операторы БПЛА засекли ротацию двух групп ВСУ.