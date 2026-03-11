Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:29

В Госдуме отреагировали на запрет въезда участникам СВО в Литву

Депутат Чепа: россияне никогда не стремились в Литву из-за тяжелого кризиса в ЕС

Панорама Вильнюса Панорама Вильнюса Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press
Граждане России никогда не стремились в Литву из-за серьезного кризиса в Евросоюзе, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, об этом свидетельствует, в частности, высокая стоимость бензина в европейских странах.

Литовцы не знают, как еще попытаться ущемить [права россиян], что еще придумать. Не очень-то туда и едут участники СВО, и вообще желающих ехать туда все меньше, потому что ситуация в Европе становится далеко не лучшей. Бензин стоит в четыре или даже в пять раз дороже, чем в России. И ситуация будет только ухудшаться, — высказался Чепа.

Он предположил, что в скором времени европейцы столкнутся с ростом преступности и множеством проблем из-за своей политики в условиях энергетического кризиса. По словам депутата, это обусловлено не результатами специальной военной операции России на Украине, а теми трудностями, которые Европа создала себе сама.

Мне очень понравился ответ [Дмитрия] Медведева (зампредседателя Совета безопасности России. — NEWS.ru) примерно три недели назад. Он сказал, что если наши участники СВО очень захотят вдруг приехать в Западную Европу, то они могут повторить, как это было в 1945-м или в 1812 году. Это была шутка, но она мне очень понравилась, — заключил Чепа.

Ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что власти страны запретили въезд участникам СВО. По его словам, это решение является национальной инициативой. Он также отметил, что список уже формируется.

Евросоюз
Литва
россияне
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
