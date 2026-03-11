Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 09:11

Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной

В файлах Эпштейна нашли подборки с рейтингами девушек из Литвы и Украины

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружились подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, следует из опубликованных Минюстом США документов. Каждая фотография сопровождается рейтингом, где оцениваются внешность и отношение.

Внешность — 5, 10 — Отношение — 10. <…> Самая умная, ответственная и вежливая из всех, кого я встречал до сих пор. <…> Мой новый контакт в Киеве, может быть полезной, очень сладкая. <…> Нет визы, но может ездить в Европу без визы, потому что украинка, — говорится в подписях к разным фотографиям.

Среди описаний попадаются и более откровенные оценки. Так, про 19-летнюю девушку из Литвы с рейтингом 6 говорится, что у нее, возможно, анорексия, но она «очень дружелюбная и приятная». Другая литовка, 20 лет, удостоилась оценки «6–7» и замечания: «Требуется доработка — накладные ногти, накладные брови. Пока что мой фаворит». Еще об одной 21-летней девушке сказано, что она «выглядит очень красивой». Некоторые комментарии в документах намеренно закрашены.

Ранее брат Эпштейна Марк заявил о готовности обнародовать данные, которые, по его словам, опровергают официальную версию о самоубийстве финансиста. По его словам, независимая группа судмедэкспертов несколько месяцев изучала результаты вскрытия и пришла к иным выводам.

