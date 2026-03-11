В США заявили о серьезном просчете Трампа в операции против Ирана

В США заявили о серьезном просчете Трампа в операции против Ирана NYT: США недооценили военные возможности Ирана и его влияние на энергорынок

Администрация президента США Дональда Трампа при подготовке военной операции против Ирана не учла ряд важных моментов, в том числе военные возможности Тегерана, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Вашингтон также просчитался, недооценив влияние Ирана на логистику мирового рынка энергоресурсов.

По информации издания, некоторые советники предупреждали Трампа и военное командование, что, в отличие от ударов в июне 2025 года, новая операция будет расценена Ираном как прямая угроза государству. Однако в Белом доме эти доводы отмели, рассчитывая, что стремительная атака и ликвидация ключевых фигур мгновенно приведут к смене власти, как это было в Венесуэле.

Вторым серьезным просчетом, по мнению журналистов, стала недооценка способности Ирана влиять на глобальные энергетические рынки. В администрации не предполагали, что Тегеран осмелится на блокировку судоходства через Ормузский пролив.

До этого Министерство обороны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны.