Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак

Кардиолог Рохас: яйца и авокадо нужно обязательно употреблять на завтрак

На завтрак полезно есть яйца, так как они содержат много белка, рассказал кардиолог Аурелио Рохас. Этот продукт помогает регулировать аппетит и обеспечивает чувство сытости, передает ABC.

Для получения необходимых жиров врач советует включить в рацион орехи и авокадо. Эти продукты благоприятно влияют на мозговую деятельность. Ягоды, такие как черника, киви и малина, также являются отличным выбором. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами С, В и К, а также различными минералами.

Рохас также порекомендовал обратить внимание на кефир, который благотворно воздействует на кишечную микрофлору. Цельнозерновой хлеб также способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови и обеспечивает длительное чувство энергии.

Что касается кофе, то кардиолог отмечает его полезные свойства для сердечно-сосудистой системы. Однако для получения максимальной пользы рекомендуется пить его без сахара и искусственных подсластителей.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова предупредила, что недостаток сложных углеводов в рационе может привести к нарушению микрофлоры кишечника и вызвать неприятные симптомы, такие как тяжесть в животе, запоры, вздутие и тошнота. Сложные углеводы содержатся в продуктах с растительной клетчаткой, и их ограничение может негативно сказаться на здоровье

