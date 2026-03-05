Диетолог рассказала, чем грозит дефицит сложных углеводов в рационе Диетолог Мизинова: дефицит сложных углеводов в рационе грозит тяжестью в животе

Недостаток сложных углеводов в рационе питания может вызвать ощущение тяжести в животе, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, дефицит органических веществ в организме приводит к разрушению микрофлоры кишечника.

Сложные углеводы, как правило, содержатся в продуктах, которые наделены и растительной клетчаткой. Таким образом, когда мы начинаем ограничивать рацион по сложным углеводам, это равно тому, что мы обделяем организм некоторыми видами клетчатки. Соответственно, мы можем ожидать недуги, связанные с нарушением состава кишечной микрофлоры. Эти проблемы очень неприятно отражаются на организме, вызывая такие симптомы, как запоры, нерегулярный стул, вздутие, тяжесть в животе и даже тошнота, — предупредила Мизинова.

Она подчеркнула, что сложные углеводы должны составлять основу рациона, но не стоит ими злоупотреблять. По словам диетолога, их можно извлечь как из цельнозернового хлеба, так и из продуктов, не прошедших термическую обработку, например бананов или картофеля.

