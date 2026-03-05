В России введут правила по сроку годности хлеба Росстандарт утвердил новый ГОСТ со сроками годности на белый хлеб

Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вводится в России с 1 апреля, рассказали РИА Новости в Росстандарте. В ведомстве указали, что документ дает рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба — до 3 суток, для неупакованного — до 24 часов.

При установлении более длительных сроков изготовитель обязан подтвердить их в установленном порядке, что усиливает ответственность за качество и безопасность продукции, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на ввозимые в Россию бананы, он вступит в силу в марте. Документ запрещает ввоз плодов желтого цвета. ГОСТ носит рекомендательный характер.

Также Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта. Согласно документу, расширяется перечень допустимых видов солода: помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.

Кроме того, в России и шести странах СНГ с 1 апреля вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы