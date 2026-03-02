Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:30

В России введут ГОСТ на чипсы

ГОСТ на чипсы начнет действовать в России с 1 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России и шести странах СНГ с 1 апреля вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы, передает ТАСС. ГОСТ, разработанный при участии Росстандарта, впервые устанавливает обязательные требования к качеству, составу и органолептическим свойствам популярного снека, который ранее не регулировался отдельным нормативным документом.

Отдельное внимание в ГОСТе уделено содержанию жира: для чипсов из натурального картофеля установлен лимит в 45%, для продукции из картофельных полуфабрикатов — не более 35%. Требования к содержанию соли также унифицированы, хотя точные нормативы зависят от вкусовой категории продукта.

Действие стандарта распространяется не только на Россию, но и на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В Росстандарте подчеркнули, что единые правила производства и контроля качества чипсов на пространстве СНГ позволят снизить технические барьеры, упростить процедуры сертификации и способствовать росту объемов взаимной торговли.

Ранее в России впервые начал действовать ГОСТ на чак-чак. В стандарте указаны требования к составу и технологии приготовления этой сладости.

чипсы
Россия
ГОСТ
росстандарт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник ударил по больнице в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.