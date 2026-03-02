В России введут ГОСТ на чипсы ГОСТ на чипсы начнет действовать в России с 1 апреля

В России и шести странах СНГ с 1 апреля вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы, передает ТАСС. ГОСТ, разработанный при участии Росстандарта, впервые устанавливает обязательные требования к качеству, составу и органолептическим свойствам популярного снека, который ранее не регулировался отдельным нормативным документом.

Отдельное внимание в ГОСТе уделено содержанию жира: для чипсов из натурального картофеля установлен лимит в 45%, для продукции из картофельных полуфабрикатов — не более 35%. Требования к содержанию соли также унифицированы, хотя точные нормативы зависят от вкусовой категории продукта.

Действие стандарта распространяется не только на Россию, но и на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В Росстандарте подчеркнули, что единые правила производства и контроля качества чипсов на пространстве СНГ позволят снизить технические барьеры, упростить процедуры сертификации и способствовать росту объемов взаимной торговли.

Ранее в России впервые начал действовать ГОСТ на чак-чак. В стандарте указаны требования к составу и технологии приготовления этой сладости.