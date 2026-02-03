Только сыр и ничего больше: элементарная закуска на замену чипсам, семечкам и попкорну

Готовим элементарную закуску на замену чипсам, семечкам и попкорну. Понадобится только сыр и ничего больше! Вкус зависит от выбранного сорта: пармезан даст насыщенную солоновато-ореховую нотку, чеддер — более сливочную.

Для приготовления понадобится: 200–300 г твердого сыра. Разогрейте духовку до 160–180 °C. Противень застелите пергаментной бумагой или силиконовым ковриком (не используйте фольгу — сыр прилипнет). Сыр нарежьте на кубики, выложите на пергамент, оставляя между ними расстояние не менее 3–4 см, так как сыр сильно растечется. Выпекайте в разогретой духовке 10 минут. Внимательно следите: сыр должен полностью расплавиться, пузыриться и стать золотистым по краям, но не подгореть. Достаньте противень и дайте чипсам полностью остыть и затвердеть прямо на пергаменте — это займет 5–10 минут.

