Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 21:28

Только сыр и ничего больше: элементарная закуска на замену чипсам, семечкам и попкорну

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим элементарную закуску на замену чипсам, семечкам и попкорну. Понадобится только сыр и ничего больше! Вкус зависит от выбранного сорта: пармезан даст насыщенную солоновато-ореховую нотку, чеддер — более сливочную.

Для приготовления понадобится: 200–300 г твердого сыра. Разогрейте духовку до 160–180 °C. Противень застелите пергаментной бумагой или силиконовым ковриком (не используйте фольгу — сыр прилипнет). Сыр нарежьте на кубики, выложите на пергамент, оставляя между ними расстояние не менее 3–4 см, так как сыр сильно растечется. Выпекайте в разогретой духовке 10 минут. Внимательно следите: сыр должен полностью расплавиться, пузыриться и стать золотистым по краям, но не подгореть. Достаньте противень и дайте чипсам полностью остыть и затвердеть прямо на пергаменте — это займет 5–10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить целый противень трубочек из пачки теста, творога и горстки сахара.

Проверено редакцией
Читайте также
Сырно-луковый пирог: простое тесто на маргарине — получается сытный и вкусный
Общество
Сырно-луковый пирог: простое тесто на маргарине — получается сытный и вкусный
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Общество
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Жарила как все, пока не добавила «изюминку» — теперь это наш любимый завтрак с творогом
Общество
Жарила как все, пока не добавила «изюминку» — теперь это наш любимый завтрак с творогом
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
Общество
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Семья и жизнь
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
сыр
рецепты
закуски
чипсы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия одержала победу в смоделированном конфликте с НАТО
Бегство мужа, хейт дочери, судебный конфликт: как живет Ксения Бородина
«Живу»: Алферова появилась на публике после новости о разводе с Бероевым
Депутат Нилов назвал главные жалобы россиян на работодателей
«Гораздо хуже»: Зеленского предупредили о новом кризисе
Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед Олимпиадой
«Нагло врет»: в скандале с Ходченковой появился новый поворот
Освобожденные при обмене пленными бойцы ВС РФ вернулись на родину
Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера
Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии
Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026
Стало известно, где похоронят Ольгу Чиповскую
Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине
Уиткофф анонсировал консультации России, Украины и США
Российские бойцы рассказали о зверствах в плену у ВСУ
Россиянам рассказали о пользе популярного блюда для гипертоников
Куба обратилась к США с предложением
Стало известно, из-за кого Макрон хочет «сбежать» с открытия Олимпиады
Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.