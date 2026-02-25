Психолог дала советы по постановке и достижению целей Психолог Романив: нужно ставить перед собой цель с учетом своего образа жизни

Правильная постановка целей с учетом своих ценностей и образа жизни повысит шансы на их достижение, заявила «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. По ее словам, чем конкретнее и детальнее они будут, тем лучше. Размытые формулировки могут стать лишь психологической ловушкой.

Перед тем как поставить цель, следует четко осознать, зачем и на самом ли деле это нужно, отметила Романив. Большие и масштабные задачи лучше дробить на маленькие — так человек быстрее заметит прогресс и замотивирует себя на дальнейшие действия.

По ходу движения можно и порой нужно корректировать свою цель, подчеркнула психолог. Гибкость мышления в этом случае вовсе не проявление слабости. Наконец, эксперт порекомендовала попытаться выстроить у себя в голове примерный план действий по достижению желаемого.

Ранее психолог Юлия Полтавская заявила, что тревожность часто возникает на фоне трудоголизма. Она подчеркнула, что в момент возникновения нервного состояния важно остановиться и обратить внимание на свои эмоции.