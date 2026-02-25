Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:28

Психолог дала советы по постановке и достижению целей

Психолог Романив: нужно ставить перед собой цель с учетом своего образа жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правильная постановка целей с учетом своих ценностей и образа жизни повысит шансы на их достижение, заявила «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. По ее словам, чем конкретнее и детальнее они будут, тем лучше. Размытые формулировки могут стать лишь психологической ловушкой.

Перед тем как поставить цель, следует четко осознать, зачем и на самом ли деле это нужно, отметила Романив. Большие и масштабные задачи лучше дробить на маленькие — так человек быстрее заметит прогресс и замотивирует себя на дальнейшие действия.

По ходу движения можно и порой нужно корректировать свою цель, подчеркнула психолог. Гибкость мышления в этом случае вовсе не проявление слабости. Наконец, эксперт порекомендовала попытаться выстроить у себя в голове примерный план действий по достижению желаемого.

Ранее психолог Юлия Полтавская заявила, что тревожность часто возникает на фоне трудоголизма. Она подчеркнула, что в момент возникновения нервного состояния важно остановиться и обратить внимание на свои эмоции.

психологи
общество
психика
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.