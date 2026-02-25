Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:42

Путин дал поручение сформировать новую стратегию России

Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики

Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с поручением ускорить разработку долгосрочной национальной стратегии развития биоэкономики. Документ будет рассчитан до середины XXI века.

Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, — сказал Путин.

Он также подчеркнул необходимость закрепить ее принципы в ключевых программах, которые определяют политику в сферах продовольственной и биологической безопасности. Также положения стратегии будут учтены в комплексном развитии здравоохранения, энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности и других отраслей.

Ранее Путин поручил правительству России интегрировать компетенции в сфере искусственного интеллекта в действующие образовательные и профессиональные стандарты. Согласно тексту документа, корректировке подлежат федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, а также профессиональные стандарты.

Глава государства также поставил задачу провести комплексную оценку системы дополнительного профессионального образования. Цель проверки — определение ее соответствия актуальным задачам по достижению технологического лидерства страны.

