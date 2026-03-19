Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом

Приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко в США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом является попыткой Вашингтона настроить Минск против Москвы, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По словам политолога, в западном информационном пространстве уже начала раскручиваться версия, что США якобы вознамерились перетянуть Белоруссию на свою сторону и разрушить союзнические связи республики с РФ.

Можно наблюдать, как в европейских СМИ новость о приезде Лукашенко в США подается так, что американцы вознамерились отдалить Белоруссию от России. И это вполне очевидный расчет. Вот только Республика Беларусь экономически, энергетически и финансово крепко привязана к РФ. Если страна начнет откалываться от России, там начнется экономический коллапс. Мы поставляем туда газ, предоставляем рынок сбыта для их товаров. РФ построила в республике АЭС. Самое главное, что мы осуществляем защиту суверенитета Белоруссии с помощью вооруженных сил. Думаю, что Лукашенко с большим удовольствием поедет в США и использует это для пиара, показывая, какой он крутой руководитель, которого приглашает лично Трамп, — пояснил Безпалько.

Ранее спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Кроме того, он сообщил о возможной поездке белорусского лидера в Соединенные Штаты для встречи с Трампом.

До этого Лукашенко выразил симпатию Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу. Признание прозвучало в ходе переговоров белорусского лидера с Коулом.