19 марта 2026 в 16:18

Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом

Политолог Безпалько: США хотят настроить Белоруссию против России

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко в США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом является попыткой Вашингтона настроить Минск против Москвы, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По словам политолога, в западном информационном пространстве уже начала раскручиваться версия, что США якобы вознамерились перетянуть Белоруссию на свою сторону и разрушить союзнические связи республики с РФ.

Можно наблюдать, как в европейских СМИ новость о приезде Лукашенко в США подается так, что американцы вознамерились отдалить Белоруссию от России. И это вполне очевидный расчет. Вот только Республика Беларусь экономически, энергетически и финансово крепко привязана к РФ. Если страна начнет откалываться от России, там начнется экономический коллапс. Мы поставляем туда газ, предоставляем рынок сбыта для их товаров. РФ построила в республике АЭС. Самое главное, что мы осуществляем защиту суверенитета Белоруссии с помощью вооруженных сил. Думаю, что Лукашенко с большим удовольствием поедет в США и использует это для пиара, показывая, какой он крутой руководитель, которого приглашает лично Трамп, — пояснил Безпалько.

Ранее спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул заявил, что Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Кроме того, он сообщил о возможной поездке белорусского лидера в Соединенные Штаты для встречи с Трампом.

До этого Лукашенко выразил симпатию Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу. Признание прозвучало в ходе переговоров белорусского лидера с Коулом.

США
Белоруссия
Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Яна Стойкова
Дмитрий Бугров
«Россия была права»: Дмитриев о ситуации на мировых рынках
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
