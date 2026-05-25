Стало известно, какие страны пойдут под суд из-за русофобии МИД: Россия обратится в суд ООН из-за нарушения прав русских в Прибалтике

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за ущемления прав русскоязычного населения в странах Прибалтики, сообщили «Известиям» в Министерстве иностранных дел. В МИД подчеркнули, что попытки урегулировать ситуацию мирным путем не принесли результата, поэтому было принято решение подать обращение в международную судебную инстанцию.

Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными, — сообщается в материале.

Эксперты полагают, что рассмотрение иска России в Международном суде ООН может растянуться на несколько лет. Однако это позволит привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.

Ранее сообщалось, что использование Вооруженными силами Украины балтийских стран для ударов по России показывает, насколько ситуация близка к опасной эскалации. По мнению аналитиков, балтийские лидеры ведут двойную игру, пребывая в иллюзии, что двуличие избавит их от серьезных последствий.