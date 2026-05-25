25 мая 2026 в 10:22

Биохимик ответила, как спасти дачные растения от муравьев

Биохимик Попова: с муравьями можно бороться с помощью спецсредства

С муравьями на дачном участке можно бороться с помощью специальных порошкообразных средств, рассказала «Вечерней Москве» биохимик Екатерина Попова. Она отметила, что муравьи также могут способствовать появлению тли на участке.

Сегодня в продаже достаточно средств, помогающих бороться с ними. Я предпочитаю порошкообразные препараты — они эффективны и легки в использовании, но кто-то считает более надежным способом проливать гнезда муравьев раствором, приготовленным на основе такого средства, — рассказала Попова.

Биохимик отметила, что против тли могут помочь народные средства: дегтярное мыло, хозяйственное мыло, нашатырный спирт. По ее словам, для борьбы с такими насекомыми подойдут и современные химические препараты.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала, что начинать высаживать картофель нужно, когда прогревается почва. По ее словам, самый вкусный сорт картофеля называется «синеглазка», купить клубни можно на любом садовом рынке.

