06 мая 2026 в 11:30

Садовод объяснила, когда можно начинать сажать картошку

Садовод Воронова: картошку можно сажать с 10 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начинать высаживать картофель нужно, когда прогревается почва, заявила в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, ориентировочно это происходит после 10 мая. Ведущая уточнила, что проверить состояние почвы можно с помощью народного способа.

Сажать картошку можно примерно с 10 мая, когда почва прогрелась. Есть простой способ, показывающий, что пришла пора это делать. Нужно посмотреть, появились ли на березе маленькие листочки. Если их еще нет, посадки делать рано, — объяснила Воронова.

По ее словам, самый вкусный сорт картофеля называется «синеглазка», купить клубни можно на любом садовом рынке. Если его посадить сейчас, в конце июля можно будет собрать урожай, добавила Воронова.

Семена моркови или свеклы можно сажать уже сейчас — они устойчивы к низким температурам. Но рассаду стоит высаживать в огород после 15 мая из-за угрозы заморозков, — заключила садовод.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказывал, что самые вкусные сорта картофеля — высококрахмалистые. Они используются для приготовления пюре. По словам Туманова, очень популярен сорт белорусской селекции «скарб».

Названа ошибка при обработке дачного участка от вредителей
