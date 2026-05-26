Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани

В СССР за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, почти всегда приговаривали к смертной казни. Это являлось мощным профилактическим фактором, отметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Так он прокомментировал уголовное дело о жестокой расправе над аниматорами в Краснодарском крае в 2023 году.

В данном случае трое мужчин убивали жестоко, заметали следы, у них был корыстный мотив — деньги. Чего мы ждем? Что они признаются, раскаются и пойдут отбывать наказание? — воскликнул Соловьев.

По его словам, возвращение смертной казни за педофилию, военные преступления и убийства — насущная необходимость.

Нужно возвращать смертную казнь. Это признак суверенного государства, которому мы позволяем избавлять нас от нелюдей. Это есть в развитых странах, в этом нет ничего постыдного, — сказал собеседник.

Ранее Надежда Плешкова, мать убитой студентки-аниматора, призвала суд приговорить к пожизненному тюремному сроку подозреваемых в расправе над ее дочерью. Женщина обвинила участников преступной группировки в жестокости и равнодушии. Пытаясь пережить утрату, она работает с психологами и читает специальную литературу.

По версии следствия, весной 2023 года злоумышленники помогли водителю Кириллу Чубко заменить колесо, а затем связали его вместе с пассажиркой Татьяной Мостыко, забрали у них деньги и банковские карты. После этого преступники расправились с ними, закопали в лесу и сожгли машину.