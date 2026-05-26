Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 18:18

Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани

Юрист Соловьев: убийцы аниматоров на Кубани заслуживают смертной казни

Фото: t.me/opskuban*
Подписывайтесь на нас в MAX

В СССР за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, почти всегда приговаривали к смертной казни. Это являлось мощным профилактическим фактором, отметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Так он прокомментировал уголовное дело о жестокой расправе над аниматорами в Краснодарском крае в 2023 году.

В данном случае трое мужчин убивали жестоко, заметали следы, у них был корыстный мотив — деньги. Чего мы ждем? Что они признаются, раскаются и пойдут отбывать наказание? — воскликнул Соловьев.

По его словам, возвращение смертной казни за педофилию, военные преступления и убийства — насущная необходимость.

Нужно возвращать смертную казнь. Это признак суверенного государства, которому мы позволяем избавлять нас от нелюдей. Это есть в развитых странах, в этом нет ничего постыдного, — сказал собеседник.

Ранее Надежда Плешкова, мать убитой студентки-аниматора, призвала суд приговорить к пожизненному тюремному сроку подозреваемых в расправе над ее дочерью. Женщина обвинила участников преступной группировки в жестокости и равнодушии. Пытаясь пережить утрату, она работает с психологами и читает специальную литературу.

По версии следствия, весной 2023 года злоумышленники помогли водителю Кириллу Чубко заменить колесо, а затем связали его вместе с пассажиркой Татьяной Мостыко, забрали у них деньги и банковские карты. После этого преступники расправились с ними, закопали в лесу и сожгли машину.

Общество
Иван Соловьев
смертная казнь
убийства
Кубань
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.