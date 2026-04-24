В США возобновят федеральные казни Минюст США расширил список способов казни, включив в него расстрел

Минюст США возобновляет применение федеральной смертной казни, говорится в пресс-релизе. Ведомство решило вернуть протокол смертельных инъекций и расширить способы приведения приговора в исполнение, включая расстрел.

Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников. При президенте Трампе Министерство юстиции вновь обеспечивает соблюдение закона и поддерживает жертв, — сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно. Он подчеркнул, что позиция государства касательно моратория окончательна. Этот подход основан на фундаментальных решениях Конституционного суда.

До этого первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин заявил, что возвращение смертной казни в России требует принятия новой Конституции. Поправки или референдум, по его мнению, здесь бессильны.