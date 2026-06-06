ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 16:04

Трампу дали «зеленый свет» на снос статуи Свободы

Минюст США сообщил о праве Трампа снести статую Свободы бульдозером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суды не имеют права блокировать инициированные администрацией президента США Дональда Трампа работы по возведению бального зала в Белом доме, заявил представитель Министерства юстиции США Яаков Рот, чьи слова приводит Politico. Он обосновал это продвинутой стадией проекта.

В ходе заседания судья Патриция Миллетт поинтересовалась, означает ли такая логика, что судебная система бессильна, если правительство оперативно воплотит в жизнь спорную инициативу, превратив ее в уже свершившийся факт. В качестве примера она привела статую Свободы. Рот ответил утвердительно.

Ранее Трамп рассказал, что строящийся бальный зал включает в себя надежное укрытие, сооружаемое военными специалистами. Стоимость нового помещения в резиденции американского лидера оценивается в $400 млн (порядка 32,5 млрд рублей).

Между тем глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук заявил, что проблемы с безопасностью в Белом доме неоднократно возникали из-за нехватки места для выполнения официальных функций. Так он прокомментировал решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции президента.

США
Дональд Трамп
Белый дом
строительные площадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.