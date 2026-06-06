Трампу дали «зеленый свет» на снос статуи Свободы

Суды не имеют права блокировать инициированные администрацией президента США Дональда Трампа работы по возведению бального зала в Белом доме, заявил представитель Министерства юстиции США Яаков Рот, чьи слова приводит Politico. Он обосновал это продвинутой стадией проекта.

В ходе заседания судья Патриция Миллетт поинтересовалась, означает ли такая логика, что судебная система бессильна, если правительство оперативно воплотит в жизнь спорную инициативу, превратив ее в уже свершившийся факт. В качестве примера она привела статую Свободы. Рот ответил утвердительно.

Ранее Трамп рассказал, что строящийся бальный зал включает в себя надежное укрытие, сооружаемое военными специалистами. Стоимость нового помещения в резиденции американского лидера оценивается в $400 млн (порядка 32,5 млрд рублей).

Между тем глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук заявил, что проблемы с безопасностью в Белом доме неоднократно возникали из-за нехватки места для выполнения официальных функций. Так он прокомментировал решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции президента.