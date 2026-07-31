Мотоциклист на питбайке сбил полуторагодовалого ребенка в Красноярском крае

Водитель мотоцикла RACER наехал на девочку, которая находилась на дороге без взрослых в деревне Новопокровке Курагинского округа в Красноярском крае, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел вечером 27 июля, после аварии молодой человек скрылся с места происшествия.

Пострадавшая доставлена в больницу, сведения о ее состоянии не уточняются. Мотоциклистом оказался местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях за отсутствие мотошлема, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствие полиса ОСАГО и оставление места ДТП.

Проводится проверка по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью средней тяжести. Решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее 15-летний мотоциклист вместе с 18-летней подругой попали в аварию в Пестово под Великим Новгородом. Юноша не уследил за дистанцией и врезался в двигавшийся впереди автомобиль. Пострадавших отправили в больницу.