Назван неожиданный вид транспорта, изменивший возможности армии России

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17 июля 2026 в 16:22

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Минобороны сообщило об увеличении числа мотоциклов и багги в зоне СВО на 30%

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Мобильность и боевой потенциал российских войск значительно возросла, сообщили в Министерстве обороны России со ссылкой на заместителя главы ведомства генерал-полковника Александра Санчика. Это произошло за счет увеличения количества мотоциклов, багги и других высокопроходимых средств передвижения на 30%.

Повышена мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях, — сказали в Минобороны.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» передал российским войскам очередную партию выносных пусковых установок и ракет для противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Комплекс способен поражать различные виды бронетехники, включая танки «Леопард» и «Челленджер», а также боевые машины пехоты «Брэдли» и другую технику западного производства.

До этого командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев заявил, что система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение противника. Она собирает спутниковые сведения, аэрофотоснимки и разведывательные отчеты.

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