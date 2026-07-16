Белоусову рассказали, как армия улучшила удары с помощью ИИ и спутников

Белоусову рассказали, как армия улучшила удары с помощью ИИ и спутников МО: система «Свод» позволила автоматизировать огневое поражение противника

Система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение противника, заявил командующий группировкой войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев министру обороны России Андрею Белоусову. По словам Нечаева, которые приводит пресс-служба Минобороны, бойцы используют комплекс уже 10 месяцев.

В подразделениях объединения, где данная система используется — все отзываются о ее работе только положительно, — сообщил он.

«Свод» помогает четко и организованно обмениваться данными между подразделениями тактического звена для координации действий на фронте. Сама цифровая система собирает спутниковые сведения, аэрофотоснимки и разведывательные отчеты. В работе платформы активно применяются современные методы обработки информации, в том числе искусственный интеллект.

Ранее Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата. Как рассказали в Минобороны России, аппарат самолетного типа предназначен для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.