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05 августа 2026 в 13:11

Силы ПВО сбили 1083 беспилотника ВСУ за сутки

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Силы ПВО за сутки сбили 1083 беспилотника ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. Бойцы также перехватили 10 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество дронов, запускаемых на столицу, за последние месяцы кратно увеличилось. По его словам, две трети всех беспилотников, атакующих Россию, летят именно в сторону московского региона.

Ранее Вооруженные силы России поразили украинские объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса. Поражены цели в 153 районах. Кроме того, российская армия поразила логистический центр «МЛП-Чайка» в Киеве, который задействован для хранения и распределения комплектующих для беспилотников большой и средней дальности.

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