Появились новые подробности террористических атак ВСУ на приграничье Семь человек получили ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области зафиксировано семь случаев ранений мирных жителей в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил в МАКСе региональный оперштаб. Так, в хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве дрона травмы получили двое мужчин — у одного множественные осколочные ранения и открытый перелом, у другого множественные осколочные раны. Оба находятся в состоянии средней тяжести, их везут в горбольницу №2 Белгорода.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа дрон атаковал предприятие, пострадали еще двое мужчин — у одного минно-взрывная травма спины, у второго такая же травма голени. Обоих доставили в Ракитянскую ЦРБ, затем их также направят в горбольницу №2 Белгорода.

Тем временем в поселке Пролетарский при ударе БПЛА по коммерческому объекту мужчина получил осколочные ранения ноги, а женщина — ранение живота, их также госпитализируют в горбольницу №2. Вместе с этим повреждено остекление здания. В Шебекино от удара дрона пострадал местный житель, у него осколочное ранение плеча.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения из-за мин, дистанционно устанавливаемых украинскими беспилотниками. Он отметил, что происшествия произошли в течение первых двух с половиной суток рабочей недели.