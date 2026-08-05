Мужчина лишился стопы при взрыве в Белгородской области В селе Красный Октябрь мужчина пострадал после детонации взрывного устройства

В селе Красный Октябрь Белгородского округа мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела и частичную ампутацию стопы в результате детонации взрывного устройства, сообщает оперштаб региона в МАКСе. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, сейчас он находится в операционной. После операции пациента переведут в реанимацию травматологического профиля.

Также в Красном Октябре FPV-дроны атаковали частный дом и автомобили — повреждены окна, стены, двери и транспорт. Один из автомобилей полностью сгорел. Кроме того, атаки беспилотников зафиксировали в других населенных пунктах региона. В Грайвороне повреждены коммерческий объект, автомобиль и частный дом.

В Валуйском округе дрон атаковал частный дом, в Ракитном повреждено оборудование коммерческого объекта, в поселке Пролетарский — грузовой автомобиль. Также в нескольких селах повреждены автомобили и частные дома.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, атаки были отражены над несколькими регионами России, а также над акваторией Черного моря.