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05 августа 2026 в 12:00

Мужчина лишился стопы при взрыве в Белгородской области

В селе Красный Октябрь мужчина пострадал после детонации взрывного устройства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В селе Красный Октябрь Белгородского округа мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела и частичную ампутацию стопы в результате детонации взрывного устройства, сообщает оперштаб региона в МАКСе. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, сейчас он находится в операционной. После операции пациента переведут в реанимацию травматологического профиля.

Также в Красном Октябре FPV-дроны атаковали частный дом и автомобили — повреждены окна, стены, двери и транспорт. Один из автомобилей полностью сгорел. Кроме того, атаки беспилотников зафиксировали в других населенных пунктах региона. В Грайвороне повреждены коммерческий объект, автомобиль и частный дом.

В Валуйском округе дрон атаковал частный дом, в Ракитном повреждено оборудование коммерческого объекта, в поселке Пролетарский — грузовой автомобиль. Также в нескольких селах повреждены автомобили и частные дома.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, атаки были отражены над несколькими регионами России, а также над акваторией Черного моря.

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