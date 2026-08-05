«Информационные вбросы»: глава региона раскрыл ситуацию после атаки ВСУ Хабиров: пожар возник на территории промзоны в Уфе после падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника упали в промзоне Уфы, где сейчас ликвидируют возгорание, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет. Он также опроверг появившиеся в сети утверждения о якобы отравленном воздухе в городе, заявив, что мобильные лаборатории фиксируют нормальную экологическую обстановку и поводов для беспокойства нет.

Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал. Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку, — заявил руководитель региона.

Ранее глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил, что после падения обломков БПЛА на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание. Он уточнил, что пожар удалось быстро потушить. В результате инцидента пострадавших не было.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании сортировочного центра Wildberries после падения БПЛА. На месте происшествия работали оперативные службы, пожарные подразделения продолжали ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших не было.