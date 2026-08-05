Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 11:44

«Информационные вбросы»: глава региона раскрыл ситуацию после атаки ВСУ

Хабиров: пожар возник на территории промзоны в Уфе после падения обломков БПЛА

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обломки беспилотника упали в промзоне Уфы, где сейчас ликвидируют возгорание, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет. Он также опроверг появившиеся в сети утверждения о якобы отравленном воздухе в городе, заявив, что мобильные лаборатории фиксируют нормальную экологическую обстановку и поводов для беспокойства нет.

Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал. Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку, — заявил руководитель региона.

Ранее глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сообщил, что после падения обломков БПЛА на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание. Он уточнил, что пожар удалось быстро потушить. В результате инцидента пострадавших не было.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании сортировочного центра Wildberries после падения БПЛА. На месте происшествия работали оперативные службы, пожарные подразделения продолжали ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших не было.

Регионы
Уфа
Радий Хабиров
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за кражу ее голоса
КНР усилит контроль за экспортом в США одного вида товаров
Диетолог рассказала о правилах питания в жару
Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на €1 млн
Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Новак дал новое поручение по топливу
Минфин ожидает 114,2 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета РФ в августе
Запрет на русских соболей убивает бизнес ЕС: почему отменять его уже поздно
Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА
«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое
Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ
Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости
Стало известно страшное для Украины решение Трампа
Рецидивист на питбайке не захотел останавливаться и сбил полицейского
НАТО подтвердила обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета Украины
Терапевт перечислил неожиданные факторы беспокойного сна
Мужчина лишился стопы при взрыве в Белгородской области
Хинштейн назвал число пострадавших после атаки БПЛА
«Ухо полностью сгорело»: молния убила пастуха и его лошадь
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.