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05 августа 2026 в 08:00

Гражданский объект загорелся из-за падения обломков БПЛА

В Татарстане из-за падения обломков БПЛА загорелся гражданский объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При падении обломков БПЛА в Зеленодольском районе Татарстана на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание, сообщил глава района Михаил Афанасьев в Telegram-канале. По его словам, пожар быстро потушили. В результате инцидента пострадавших нет.

В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет, — написал Афанасьев.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 40 беспилотников были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки. Силы ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после падения беспилотников произошло возгорание сортировочного центра Wildberries. На место происшествия прибыли оперативные службы.

За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, в результате атаки пострадал один человек.

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