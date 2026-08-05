Гражданский объект загорелся из-за падения обломков БПЛА

При падении обломков БПЛА в Зеленодольском районе Татарстана на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание, сообщил глава района Михаил Афанасьев в Telegram-канале. По его словам, пожар быстро потушили. В результате инцидента пострадавших нет.

В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет, — написал Афанасьев.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 40 беспилотников были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки. Силы ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после падения беспилотников произошло возгорание сортировочного центра Wildberries. На место происшествия прибыли оперативные службы.

За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, в результате атаки пострадал один человек.