Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму в Telegram

В Донецке задержан местный житель по подозрению в публичных призывах к экстремизму через мессенджер Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Согласно информации ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности, — заявили в спецслужбе.

Ранее в Новосибирске состоялся суд над участниками экстремистского сообщества. Фигурантами уголовного дела стали организатор группы и пятеро несовершеннолетних участников. Установлено, что организатор распределил роли между членами сообщества и разместил в мессенджере публикации с призывами к экстремистской деятельности. В октябре 2024 года участники группы совершили противоправные действия в Ленинском и Дзержинском районах.

Кроме того, пресс-служба управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что житель Ленобласти был задержан и заключен под стражу по подозрению в оправдании терроризма и экстремизма в Сети. По данным ведомства, он размещал комментарии в антироссийских чатах.