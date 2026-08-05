В Сумской области произошло вооруженное боестолкновение между украинскими военными, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах. Поводом стало бегство львовских солдат с поля боя.

Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций, — заявил собеседник агентства.

В разборках участвовали бойцы двух подразделений ВСУ — 125-й бригады и львовской 103-й бригады теробороны. Бои были зафиксированы в районе Рыжевки. Других подробностей источник не привел.

В начале августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российская армия начала закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. Военным удалось подступиться к ним после освобождения Новой Сечи.

Позднее Марочко рассказывал, что военнослужащие РФ стали разрезать группировку ВСУ, дислоцированную в районах Кияницы и Храповщины, и начали полуохват этих населенных пунктов. По его словам, впоследствии ВС России смогут полностью окружить украинских военных.