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05 августа 2026 в 09:15

Украинские военные устроили разборки из-за дезертирства

Военные ВСУ устроили бой из-за дезертирства сослуживцев

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Сумской области произошло вооруженное боестолкновение между украинскими военными, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах. Поводом стало бегство львовских солдат с поля боя.

Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций, — заявил собеседник агентства.

В разборках участвовали бойцы двух подразделений ВСУ — 125-й бригады и львовской 103-й бригады теробороны. Бои были зафиксированы в районе Рыжевки. Других подробностей источник не привел.

В начале августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российская армия начала закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. Военным удалось подступиться к ним после освобождения Новой Сечи.

Позднее Марочко рассказывал, что военнослужащие РФ стали разрезать группировку ВСУ, дислоцированную в районах Кияницы и Храповщины, и начали полуохват этих населенных пунктов. По его словам, впоследствии ВС России смогут полностью окружить украинских военных.

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Сумская область
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дезертирство
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